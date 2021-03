Le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic dopo Milan-Manchester United. I rossoneri hanno perso per 0-1 dicendo addio all’Europa League

“C’è tanta delusione”, ha detto Ibrahimovic dopo il ko col Manchester United che sancisce l’eliminazione del Milan dall’Europa League: “Se non sfrutti le occasioni è difficile passare – ha aggiunto lo svedese – Ora testa al campionato. Cosa serve? Serve che Zlatan torni in campo per aiutare la squadra, il campionato non è finito. Voglio giocare per vincere qualcosa, al momento siamo secondi e bisogna continuare la corsa per vincere il campionato che è rimasto l’unico obiettivo. Poi se arriviamo in Champions è bello, ma l’obiettivo è vincere un trofeo”.

FUTURO – “Per il prossimo anno non posso dire nulla, al momento siamo qua”.