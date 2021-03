Il futuro di Massimiliano Allegri continua a tenere banco: tra Roma ed estero spunta un’altra ipotesi clamorosa

Massimiliano Allegri resta tra gli allenatori più bravi rimasti ancora senza ingaggio. Dopo la fine dell’avventura alla Juventus il tecnico toscano ha avuto diversi colloqui, ma mai nessuna firma. Vi abbiamo raccontato più volte di come la Roma sia il club decisamente più interessato e affascinato dal livornese, che pure contraccambia. Si è parlato di Juventus, addirittura di Milan ma anche di top club esteri. Ma anche di Napoli e proprio in questa direzione vanno le parole di uno storico allenatore del calcio italiano e grande amico di Allegri.

Parliamo di Giovanni Galeone, che ha parlato a ‘Radio Kiss Kiss’, emittente ufficiale del club azzurro: “Massimiliano Allegri ha un buon rapporto con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, si sente spesso con il patron azzurro. Panchina del Napoli in caso di Champions? Beh, il Napoli non è una squadra qualsiasi, potrebbe essere una buona ipotesi per lui e la società”. Come rivelato dall’ex tecnico del Pescara, tra l’altro, al ‘Diego Armando Maradona’ ci sono un paio di calciatori che Allegri apprezza particolarmente: “Max stravede come me per Hirving Lozano, ma anche per Fabian Ruiz. Allegri al Napoli certamente sarebbe possibile, dipenderà anche dai programmi e i progetti del presidente”.