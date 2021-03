La Juventus è chiamata a rafforzare il centrocampo. Il reparto potrebbe subire una vera e propria rivoluzione. Francesco Repice ha due nomi da suggerire ai bianconeri, Marco Verratti e Rodrigo de Paul

La Juventus ha individuato nel centrocampo il reparto debole della squadra. In estate si cercherà di correre ai ripari e i nomi circolati nelle ultime settimane sono davvero parecchi. In Italia continua a piacere Manuel Locatelli ma attenzione alla pista estera che porta ad Houssem Aouar del Lione. La lista dei calciatori sul taccuino di Paratici però è piuttosto lunga.

Anche Francesco Repice ha detto la sua sul prossimo calciomercato della Juventus. Il noto radiocronista non ha dubbi in merito su chi i bianconeri dovrebbero puntare per rafforzare la mediana: “La Juve deve prendere Verratti, è un giocatore di caratura internazionale, dotato di grande tecnica se fossi nei dirigenti bianconeri farei di tutto per portarlo alla Juventus”, ha ammesso Francesco Repice a Casa Juventibus sul canale Twitch JB Live.

DE PAUL GIOCATORE VERO – “L’altra possibile idea è rappresentata da Rodrigo De Paul. L’argentino ha dimostrato di essere un centrocampista totale pronto a fare il salto di qualità in una grande squadra, come la Juventus: “de Paul è un giocatore vero – prosegue Repice -, Voi sapete che gli argentini hanno quella marcia in più non mollano mai sarebbe un grande acquisto per la Juve”.

Calciomercato Juventus, niente Zaniolo: Repice non ha dubbi

Non ci sarà la Juventus nel futuro di Zaniolo. Repice in merito all’accostamento del centrocampista italiano ai bianconeri si è così espresso: “Ho parlato con i dirigenti della Roma, le voci su Zaniolo sono messe in circolazione da gente non vicina alla Roma, da chi vorrebbe che il ragazzo si accasasse in un altra società, ma ve lo posso garantire Zaniolo da Roma non si muoverà mai”.

La Juventus per far posto ai possibili nuovi arrivi sarà chiamata a cedere i giocatori che fin qui non hanno mantenuto le attese. Ramsey è sicuramente il primo nella lista con la valigia in mano. Il gallese non è mai riuscito a trovare continuità per via degli infortuni ed è pronto a far ritorno in Inghilterra. Attenzione, poi, alle situazioni legate a Rabiot, che continua a piacere all’Everton di Carlo Ancelotti, e Bentancur. L’uruguaiano è nel mirino del Barcellona, ormai da tempo, e potrebbe essere sacrificato.