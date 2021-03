Nonostante l’infortunio, il Galles convoca Ramsey per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali. Le dichiarazioni di Robert Page

Un nuovo infortunio muscolare ha fermato negli ultimi giorni Aaron Ramsey. Il centrocampista della Juventus è attualmente ai box, ma è stato comunque convocato in Nazionale per le due partite di qualificazione ai prossimi Mondiali che il Galles disputerà contro Belgio e Repubblica Ceca. Robert Page, che sostituirà per queste partite il ct Ryan Giggs, ha chiarito in conferenza stampa: “Dobbiamo essere comprensivi nel modo in cui affrontiamo la situazione, e la comunicazione tra noi e il club è fondamentale”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

“Dialogheremo con il club e vedremo a che punto siamo. Ne parleremo e se riteniamo che sia fattibile farlo entrare in alcuni spezzoni di queste partite, allora vedremo. Ma dobbiamo rispettare il fatto che la Juventus potrebbe non volerlo rischiare e fargli proseguire il suo recupero lì. – ha concluso Page – Il nostro team medico non correrà rischi se non sarà in forma, ma vedremo se riusciamo a farlo passare e dare un’occhiata”.