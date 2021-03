Non sarà al Milan il futuro di Otavio. Il centrocampista brasiliano, accostato ai rossoneri, è pronto a firmare il rinnovo con il Porto. Il presidente Pinto: “Vanno limati alcuni dettagli”

Niente Serie A per Otavio. Il trequartista brasiliano continuerà a giocare nel Porto. In questi giorni il nome del centrocampista, messosi in luce anche contro la Juventus nei match degli Ottavi di finale di Champions League, è stato accostato con insistenza al Milan.

Calciomercato, Pinto da Costa: “Otavio? Siamo vicini a un accordo”

Dal Portogallo, però, non arrivano notizie confortanti. Otavio ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e questo ha spinto molti club – si è parlato anche di Roma, Siviglia, Inter – a chiedere informazioni al suo entourage ma stando a quanto affermato dal presidente del Porto, Pinto Da Costa, il centrocampista vestirà ancora la maglia dei portoghesi: “In queste ore stiamo parlando coi rappresentati di Otavio per il prolungamento del suo contratto col nostro club – ammette a Porto Canal- Siamo vicini a un accordo, vanno limati soltanto alcuni dettagli. Situazione simile a quella di Mariga, dove attendiamo che arrivino suoi procuratori”.