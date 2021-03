Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Florentino Perez chiude la porta

Le strade di Cristiano Ronaldo e della Juventus potrebbero dividersi in estate: intanto dalla Spagna arriva la chiusura

Ormai sta diventando un’abitudine a Torino: in questo periodo dell’anno, dopo una bruciante eliminazione dalla Champions League, la permanenza di Cristiano Ronaldo viene messa seriamente in discussione. Questa volta, però, la sensazione è che se Jorge Mendes dovesse trovare un club disposto ad impegnarsi economicamente per il suo più illustre assistito lo strappo possa diventare realtà. Come raccontato da Calciomercato.it nei giorni scorsi, infatti, il potente agente portoghese ha iniziato a contattare diverse grandi società europee.

Il futuro di CR7, però, è ancora totalmente in divenire. Tutto può ancora succedere ed anche una sua permanenza a Torino, al momento, non è da escludere. Ronaldo, infatti, ha un contratto fino al 30 giugno 2022 con la Juventus e, se non dovesse trovare altre soluzioni, potrebbe proseguire in bianconero. Intanto, dalla Spagna arrivano importanti indicazioni dal Real Madrid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, niente Real | Florentino chiude al ritorno di Ronaldo

Uno degli scenari più dibattuti al momento, anche per via delle recenti dichiarazioni di Zidane, è quello di un possibile ritorno di CR7 a Madrid. Secondo quanto riportato da ‘DonBalon’, però, Florentino Perez avrebbe chiuso la porta in maniera definita ad un ritorno di Cristiano Ronaldo. Il patron delle ‘Merengues’, infatti, considererebbe ormai superato quel glorioso capitolo della storia madridista e avrebbe individuato in uno tra Haaland e Mbappe la stella su cui edificare il prossimo ciclo vincente. Il portoghese, quindi, rischia di non poter contare sulla Casa Blanca per concludere al top la propria carriera.

A questo punto, allora, gli scenari più plausibili in caso di addio alla Juventus sembrano essere fondamentalmente due. Il primo rappresenterebbe comunque un ritorno: il Manchester United. Il secondo, invece, sarebbe un inedito per Cristiano Ronaldo: il PSG. Entrambi i club avrebbero la forza economica per reggere ad un trasferimento del genere e rappresenterebbero una meta gradita per l’asso portoghese. Tanti sono i nodi da sciogliere e da districare per definire quello che sarà il futuro prossimo di CR7: al momento, infatti, c’è una stagione da terminare in bianconero e un titolo da capocannoniere da raggiungere. Ronaldo sarebbe il primo a vincere il titolo dei marcatori in Premier, nella Liga ed in Serie A.