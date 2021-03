Calciomercato, un’altra big in Serie A | “Percassi libera Gasperini”

L’Atalanta di Gasperini è uscita ieri dalla Champions League. Il tecnico dei bergamaschi senza una nuova qualificazione nella massima competizione europea potrebbe lasciare

Si è concretizzata nella serata di ieri l’eliminazione dalla Champions League da parte dell’Atalanta, per mano del Real Madrid. Doppio KO rimediato dai bergamaschi, prima in casa per 0-1 e poi in trasferta con un netto 1-3 a favore di Benzema e soci. Nessuna possibilità di appello per la squadra allenata da Gian Piero Gasperini che ora potrà lavorare sulla settimana tipo per portare a casa altri due obiettivi importanti: la qualificazione alla prossima Champions, finendo tra le prime quattro in Serie A, e la finalissima di Coppa Italia al cospetto della Juventus. Una bella fetta del destino dello stesso tecnico atalantino potrebbe dipendere dall’accesso alla prossima edizione della massima competizione europea. Questo il pensiero del giornalista Paolo Esposito, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Amore Campania’ soffermandosi su un eventuale prossimo allenatore del Napoli: “Per me qualora l’Atalanta non dovesse arrivare in Champions, probabilmente Gasperini sarà il prossimo allenatore del Napoli. Il presidente De Laurentiis lo stima molto”.

Calciomercato Atalanta, Gasperini può andar via: idea Napoli

Il giornalista ha quindi proseguito soffermandosi sulla figura di Gasperini accostato ad una grande piazza: “Gasperini lo ricordano per il fallimento all’Inter, ma veniva dopo il periodo Mourinho, e c’erano tanti giocatori a fine ciclo. Dopo aver mangiato caviale i calciatori sono gonfi. Gasperini è un provinciale di lusso ma ha giocato sia in Serie A che B. Secondo me sarebbe l’allenatore ideale per il Napoli, porterebbe tre o quattro giocatori dell’Atalanta e farebbe fare il salto di qualità agli azzurri. Percassi brava persona e qualora non arrivassero in Champions e Gasperini andasse dicendo ‘Io dopo aver fallito in una grande piazza, voglio riprovarci a Napoli’, penso che lo libererebbe. In quel caso con Gasperini e quattro calciatori atalantini il Napoli potrebbe lottare per il titolo”.