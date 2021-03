Real Madrid-Atalanta, forti accuse a Gasperini | Attacco sui social

Gian Piero Gasperini sotto attacco dopo l’eliminazione in Champions League dell’Atalanta per mano del Real Madrid. Le parole nei suoi confronti dai social

L’Atalanta ha visto terminare nella serata di ieri il suo percorso in Champions League. I bergamaschi sono riusciti a qualificarsi per gli ottavi di finale della competizione, dopo aver condotto in maniera brillante il girone. Nel primo turno a eliminazione diretta, però, gli orobici hanno dovuto poi abdicare alla qualità e allo strapotere del Real Madrid che nel doppio confronto ha dimostrato complessivamente la sua superiore qualità.

Real Madrid-Atalanta, forti accuse a Gasperini sui social: occhio alla formazione

Il giorno dopo l’eliminazione, non si placano le polemiche nei confronti di Gian Piero Gasperini. Molti avrebbero voluto delle scelte di formazione differenti: focus soprattutto sull’esclusione di Zapata e la decisione di schierare Sportiello tra i pali. Alcuni si scagliano anche contro le parole pronunciate dall’allenatore nel post-partita con un atteggiamento e delle critiche per i gol subiti che secondo molti sono state inadeguate. Ora l’Atalanta, dopo il match contro il Real Madrid, dovrà concentrarsi sulle prospettive in campionato e un finale di stagione che la vedrà protagonista nella corsa per un posto nella prossima Champions League. Di seguito alcuni tweet di critica nei confronti dell’allenatore.

Gasperini ha fatto calcio pane e salame. partita volgare. — Luther Loide Blissett (@erikpaga13) March 17, 2021

Gasperini ma cosa vuoi hai una squadra fortissima il problema sei tu non hai vinto mai nulla come puoi vincere una partita così — Nicola (@Nicola23339939) March 17, 2021

Non diciamo fesserie, il Real è andato in vantaggio alla mezz’ora dopo una cappella colossale di Sportiello. Comunque Gasperini ieri sera ci ha messo del suo, formazione iniziale! — Kikko72 (@Kikko721) March 17, 2021

Gasperini che dice che è stata colpa delle loro ingenuità, che hanno regalato 2 gol… peccato che loro ne hanno segnato 1 solo… in due partite — Davide (@DRPea) March 17, 2021

Gasperini non mi mi sorprende la vostra eliminazione, carissimo allenatore dovresti essere messo in discussione, ma nella vita ci vuole fortuna e tu hai trovato nella tua fortuna l’Atalanta , perché all Inter hai fallito !!! — PECORARO DAVIDE (@Davide198077) March 17, 2021