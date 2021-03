Tante incognite alla Juventus in vista del prossimo mercato estivo. Nella lista dei cedibili finisce anche Rodrigo Bentancur: la dirigenza bianconera lo valuta almeno 35 milioni

Sono tante le situazioni da valutare in casa Juventus in vista del prossimo mercato estivo. Non solo la vicenda Cristiano Ronaldo, con il CFO Paratici che ha buttato acqua sul fuoco in merito ai rumors su un possibile addio di CR7, tentato dal ritorno al Real Madrid. Senza dimenticare, inoltre, alla spinosa situazione relativa al rinnovo di Paulo Dybala. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, anche Bentancur in bilico: la situazione sul mercato

La rosa bianconera potrebbe subire un corposo restyling a giugno, con diversi elementi a disposizione attualmente di Pirlo sacrificati sull’altare del bilancio e per dare nuovo slancio al progetto con il tecnico bresciano in panchina. Nella lista delle possibili cessioni, tra gli altri, ci sarebbe anche Rodrigo Bentancur. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista uruguaiano non sarebbe più un incedibile nelle idee della dirigenza della Continassa. L’ex Boca Juniors sta faticando più del previsto, senza dare continuità alla positiva stagione sotto le cure di Maurizio Sarri. Bentancur non ha ancora compiuto quel salto di qualità che alla Juve si aspettavano e per questo potrebbe salutare Torino di fronte ad un’offerta pesante. Il classe ’97 avrebbe una valutazione di almeno 35 milioni di euro, con la ‘Vecchia Signora’ che potrebbe registrare una ricca plusvalenza se arrivasse sotto la Mole una ghiotta proposta dall’estero.

Il costo del cartellino del nazionale uruguaiano è già stato ammortizzato e negli accordi con il Boca Juniors resta ancora in favore dello argentini una percentuale di rivendita. La Juve non chiuderebbe quindi ad una cessione in estate e sarebbe pronta ad ascoltare eventuali offerte. Bentancur, sotto contratto fino al 2024 con i campioni d’Italia dove percepisce un ingaggio da 2,5 milioni all’anno, oltre al Paris Saint-Germain piace soprattutto in Spagna ad Atletico Madrid e Barcellona. In attesa di tonare in campo dopo la positività al Covid-19, si addensano delle nubi minacciose sul futuro alla Juventus del numero 30.