Milan-Manchester United, le ultime su Ibrahimovic

Milan-Manchester United, i rossoneri preparano la sfida di Europa League: le ultime sul principale dubbio della vigilia, Ibrahimovic

Il Milan si allena in vista della fondamentale gara di giovedì. In Europa League, la sfida di ritorno degli ottavi di finale contro il Manchester United, con l’1-1 dell’andata da provare a capitalizzare. Stefano Pioli conta di recuperare almeno qualcuno degli indisponibili e incassa buone notizie per quanto riguarda soprattutto Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, infatti, ha svolto tutta la seduta in gruppo dopo averlo fatto parzialmente ieri. Dunque, il centravanti ci sarà contro i Red Devils, da capire se dal primo minuto o a gara in corso. Il Diavolo potrà contare sul suo totem per cercare un risultato importante. Ancora dubbi invece per quanto riguarda Romagnoli e Calabria, anche se filtra un cauto ottimismo.