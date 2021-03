Calciomercato Atalanta, Ahmedhodzic nel mirino | Concorrenza in Premier

L’Atalanta potrebbe mettere le mani su Anel Ahmedhodzic durante il prossimo mercato: concorrenza di club inglesi

L’Atalanta sta giocando gli ottavi di ritorno di Champions League in casa del Real Madrid, al Di Stefano. La sconfitta per 0-1 dell’andata pone automaticamente i ragazzi di Gasperini in una situazione scomoda, obbligati a vincere. Ma anche in caso di uscita, il progetto della società non cambierà. Percassi, infatti, vuole continuare a investire sui giovani per garantire futuro e prosperità al club.

Tanti sono i giocatori arrivati negli ultimi anni che si sono affermati come alcuni dei migliori in Italia. E anche in Europa hanno potuto dire la loro. L’ultimo in ordine di tempo è Maehle, che potrebbe ripercorrere le orme di Castagne, oggi al Leicester. Quello di Gasperini è un sistema quasi perfetto, che permette ai suoi giocatori di esprimersi al meglio. E il prossimo colpo potrebbe essere per la difesa, con Anel Ahmedhodzic.

Atalanta, interesse vivo per Ahmedhodzic

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, l’Atalanta resta molto interessata ad Anel Ahmedhodzic. Il difensore centrale del Malmo è un classe ’99, che ha il contratto in scadenza nel 2023. Al club bergamasco ha colpito la sua maturità oltre la sua altezza. Sul bosniaco anche Manchester United e Chelsea hanno espresso degli apprezzamenti, ma l’Atalanta pare essere in pole. E la prossima estate Ahmedhodzic potrebbe essere il primo colpo per la nuova stagione.