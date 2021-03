Il difensore del Chelsea, Antonio Rudiger, ha svelato un retroscena di calciomercato. Ecco le sue dichiarazioni

Accostato anche alle big italiane, Inter e Juventus su tutte, nell’ultima sessione di calciomercato, Antonio Rudiger ha rivelato un importante retroscena nella conferenza stampa della vigilia di Chelsea–Atletico Madrid di Champions League. Ecco le dichiarazioni del difensore ex Roma: “C’è stata una squadra che mi ha cercato, il PSG, ma c’era anche il Tottenham con Mourinho. Alla fine non si è concretizzato nulla, così come con Tuchel (allora allenatore del PSG, ndr) e quindi ero un po’ arrabbiato perché sapevo della mia situazione e che non avrei giocato molto”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

“Ho parlato con Lampard e sono tornato in panchina, ho giocato un paio di partite e poi di nuovo fuori. – ha proseguito il difensore tedesco – Le ultime partite della gestione Lampard ho giocato e ora le cose stanno andando molto bene, sono felice. Mi sono sempre trovato bene al Chelsea e mi hanno trattato bene. Nessuno dei dirigenti voleva cedermi né lo stesso Lampard”. Il futuro di Rudiger sembra dunque essere ancora al Chelsea.