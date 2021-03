Intervenuto alla CMIT TV, il giornalista Nando Sanvito esprime perplessità sulla pista Sergio Ramos in chiave Juventus

Nella diretta odierna della nostra CMIT TV, affrontati vari temi di campo e mercato. Ospite il giornalista Nando Sanvito, con cui si è parlato della situazione in casa Real Madrid. ‘Blancos’ in campo stasera contro l’Atalanta in Champions League e attesi a grandi cambiamenti nella prossima stagione. Oltre a parlare della pista del possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al ‘Bernabeu’, si è discusso dell’eventualità di vedere, al contrario, Sergio Ramos, in scadenza di contratto, in bianconero, oppure Varane, il cui contratto scadrà nel 2022.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo-Real | Zidane dice sì al tridente da sogno

Il parere di Sanvito in merito ad una operazione del genere è però negativo: “Nel caso in cui il discorso Cristiano Ronaldo con la Juventus si aprisse realmente, il Real Madrid potrebbe avere anche interesse a fare degli scambi – ha spiegato – Sarebbe poi una valutazione che dovrebbero fare anche i bianconeri, che però sono rimasti scottati sportivamente parlando dall’operazione CR7 che non ha portato la Champions come sperato. L’acquisto di Ronaldo aveva quello come obiettivo ultimo, che non è arrivato. Serve una strategia diversa, io non so quanto andare a caccia di giocatori simili sia funzionali ad un cambio radicale. Si rischia di battere le stesse strade e di commettere di nuovo gli stessi errori”.