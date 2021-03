Il giovane esterno seguito da Ezio Castriota piace molto in Premier e in Liga. Il suo contratto scade nel 2022: la Lazio, proprietaria del cartellino, non gli ha ancora proposto il rinnovo

La Lazio rischia di perdere Angelo Ndrecka, uno dei gioielli più fulgidi della Primavera biancoceleste. Il giovane terzino della nazionale albanese è finito sui taccuini di diversi club inglesi e spagnoli pronti, secondo indiscrezioni di Calciomercato.it , a sferrare l’affondo finale già in estate. Duttile, Ndrecka può giocare come esterno di difesa ma anche in un centrocampo a cinque. Le sue caratteristiche offensive, abbinate ad una spiccata maturità, gli hanno permesso di esordire molto presto anche in serie A con la maglia del Chievo. Era il 4 maggio 2019 quando l’allenatore dell’epoca, Di Carlo, decise di schierarlo dal 1′ contro la Spal.

Angelo Ndrecka: ecco chi è il ‘Nuovo Cancelo’

Insomma una crescita esponenziale monitorata, come detto, dagli addetti ai lavori e dai più importanti 007 internazionali. Lazio avvisata quindi, anche se al momento dal club biancoceleste non sono arrivati segnali decisi sulla volontà di prolungare il contratto del ragazzo in scadenza nel 2022. E senza un rinnovo in tempi brevi, la partenza per un esterno così promettente della scuderia Mendes, che si ispira proprio all’ex interista e juventino Cancelo, appare inevitabile.