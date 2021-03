Antonio Cassano ha parlato di Cristiano Ronaldo dopo la tripletta contro il Cagliari: le parole dell’ex attaccante

Antonio Cassano parla di Cristiano Ronaldo, dell’eliminazione della Juventus dalla Champions e della risposta del portoghese alle critiche. Intervenuto come di consueto alla ‘BoboTv’ su Twitch, l’ex attaccante ha detto la sua sul momento dei bianconeri: “Ronaldo da solo non può fare miracoli: servono 7-8 calciatori come lui”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Haaland-Pogba | Ribellione a Madrid

Cassano continua puntando il dito contro la reazione del portoghese alle critiche: “CR7 non può essere discusso ma come si parla di lui nel momento in cui le cose vanno bene, è giusto che sia lui – quando le cose vanno male – a metterci la faccia. E’ una cosa normale che accada: non mi ricordo di Messi che fa polemiche dopo una critica ricevuta”. Il riferimento è alla esultanza polemica dopo una delle tre reti realizzate ieri contro il Cagliari e al rifiuto di parlare al termine della stessa partita.