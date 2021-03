La Juventus a caccia del colpo a effetto per la prossima stagione: tra i più probabili c’è un super acquisto dal PSG

La Juventus ha ripreso la corsa in campionato con la bella vittoria a Cagliari, anche se dovrà ancora macinare parecchi punti prima di dimenticare la delusione in Champions League. Lo scudetto resta comunque un miraggio, visti i 10 punti di distacco dall’Inter che potenzialmente potrebbero arrivare a 7. Più di ogni altra cosa Pirlo dovrà costruire delle basi solide per il progetto a lungo termine a cui ha fatto riferimento dopo l’eliminazione col Porto. E per fare questo servirà anche una mano dal calciomercato in estate, anche se ci sarà in primis da risolvere la questione Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, colpo Verratti: gli scommettitori ci credono

Il portoghese ha reagito sul campo alle critiche, ma il futuro resta comunque un rebus sia economico che tecnico. Un suo addio potrebbe liberare sbloccare dei ‘fondi’ importanti per Paratici, così come potrebbe farlo un’eventuale cessione di Paulo Dybala. Sta di fatto che la Juventus ha spesso mostrato qualche problema, soprattutto di qualità, a centrocampo. Tra i nomi spesso accostati ai bianconeri c’è anche quello di Marco Verratti, che prima di arrivare al PSG voleva solo la Juve, che però non ha trovato l’accordo con il Pescara.

Il matrimonio, chissà, prima o poi potrebbe celebrarsi anche se con quasi 10 anni di ritardo. Secondo la lavagna ‘Sisal’, il colpo Verratti per la Vecchia Signora in questo mercato estivo è decisamente possibile: la quota è addirittura di 4,50. Una cifra ‘abbordabile’, a cui si affiancano anche le ipotesi Calhanoglu (4,50), Icardi (3,50), Sergio Oliveira (6,00) e Pogba (3,00). Il centrocampista del PSG, per certi versi, resta il nome più affascinante. Il classe ’92 è un tifoso bianconero, magari con le giuste condizioni o qualche scambio il desiderio di entrambe le parti potrà realizzarsi.