Saul Niguez è pronto a lasciare l’Atletico Madrid al termine della stagione. Il centrocampista spagnolo è finito nel mirino del Bayern Monaco ma in passato è stata un’idea anche della Juventus. Può lasciare i Colchoneros per 35/50 milioni di euro

Occasione dalla Spagna. Saul Niguez ha deciso di lasciare l’Atletico Madrid, al termine della stagione. Il centrocampista classe 1994 non è più un intoccabile di Diego Simeone, anche per via delle ottime prestazioni di Marcos Llorente e Lemar. Il calciatore – come riporta ‘AS’ – è da due anni in attesa di un miglioramento del proprio contratto ma la crisi economica dovuta al Covid, ha bloccato ogni tipo di trattativa.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Saul avrebbe così deciso di cambiare aria e ad approfittarne potrebbe essere il Bayern Monaco. Il club tedesco vorrebbe portare lo spagnolo in Germania senza pagare la clausola di ben 150 milioni di euro. Secondo la versione online del quotidiano, l’Atletico per lasciar partire il proprio calciatore potrebbe accontentarsi (si fa per dire) una cifra tra i 35 e i 50 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, doppio addio da 143 milioni!

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Saul?

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il Psg ci riprova: contatti Leonardo-Raiola

Saul in passato è stato cercato con forza dalla Juventus ma le alte richieste dei Colchoneros hanno poi spinto i bianconeri a puntare su altri obiettivi. Il calciatore classe 1994 può così diventare un’opportunità per il club torinese, anche se competere con i bavaresi non è per nulla semplice. Saul potrebbe rappresentare il giusto rinforzo per la squadra di Andrea Pirlo che ha bisogno di cambiare volto ad una mediana che non convince. Il centrocampo sarà il reparto che certamente verrà maggiormente stravolto. Ramsey non ha rispettato le attese e può far ritorno in Inghilterra. Anche Rabiot è pronto a fare le valigie con la giusta offerta. Andrà monitorata poi la situazione legata a Rodrigo Bentancur, tra i più positivi, ma che ha mercato e piace tanto al Barcellona.