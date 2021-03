La pista Psg non tramonta per uno degli assistiti di Mino Raiola: dalla Francia parlano di recenti contatti con Leonardo

Non tramonta la pista Paul Pogba per il Paris Saint-Germain. Il centrocampista francese, inseguito anche dalla Juventus, è dato in partenza dal Manchester United. Il contratto in scadenza nel 2022 fa pendere la bilancia verso la cessione, nonostante nelle ultime settimane i tabloid inglesi abbiano parlato anche della possibilità di rinnovo. Quello che a dicembre aveva escluso Raiola parlando apertamente dell’addio ai Red Devils e della necessità per il 27enne di cambiare aria. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato Juventus, nuovi contatti Leonardo-Raiola per Pogba

Attualmente il centrocampista è fermo per infortunio: l’ultima partita risale allo scorso 6 febbraio poi il lungo stop che potrebbe terminare la prossima settimana. All’età di 27 anni Paul Pogba è pronto ad una nuova avventura e le pretendenti non mancano. Da tempo ci sono sulle sue tracce Juventus e Real Madrid, così come il Psg. Proprio da Parigi sarebbero stati segnalati movimenti recenti. A riferirlo è ‘footmercato.net’ che parla di contatti tra Leonardo e Raiola proprio per il centrocampista.

Il portale transalpino racconta dell’idea della dirigenza transalpina di riportare in patria Pogba. Proprio per sondare la disponibilità del calciatore, ci sarebbero stati nuovi recenti contatti con il suo agente, Mino Raiola. La risposta sarebbe stata di totale apertura: Pogba accetterebbe l’eventuale trasferimento al Psg. Da qui all’avvio di una trattativa c’è ancora tempo e di mezzo di sono anche Juventus e Real Madrid, oltre naturalmente alla volontà del Manchester United.