Nuove clamorose indiscrezioni dalla Spagna circa il possibile ritorno al Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Via libera della Juventus allo scambio

Come scritto ieri da Calciomercato.it, Cristiano Ronaldo è al lavoro per chiudere alla fine di questa stagione la sua avventura alla Juventus. Il suo desiderio è quello di tornare al Real Madrid, ma come abbiamo spiegato le ‘Merengues’ non pensano affatto al ritorno del portoghese. Nei piani degli spagnoli c’è il grande colpo Mbappe, in scadenza nel 2022 col Paris Saint-Germain (per ora il rinnovo è lontano) e per il club presieduto da Florentino Perez ‘risparmia’ da anni. In Spagna, invece, ci sono opinioni divergenti. ‘Fichajes.net’, per esempio, dà per possibile il clamoroso riapprodo di CR7 a Madrid.

Calciomercato Juventus, Ronaldo torna al Real: scambio col più pagato della rosa di Zidane

Secondo il portale ispanico, per Ronaldo il Real potrebbe non tirare fuori un euro mettendo sul tavolo una proposta di scambio. Uno scambio nientemeno che con Eden Hazard, il ‘cocco’ di Zidane fin qui però autentico flop dopo che per il suo cartellino sono stati spesi più di 100 milioni di euro nell’estate di quasi due anni fa. A quanto pare la Juve sarebbe ben disposta ad accogliere il belga, il più pagato della rosa del Real (15 milioni netti l’anno), convinta di poterlo ‘recuperare’ ai livelli dei tempi del Chelsea.