Benevento, la rabbia social su Inzaghi | Il tecnico ora rischia l’esonero

Inzaghi esce sconfitto anche contro la Fiorentina: la vittoria manca da gennaio, contro il Cagliari, poi solo cinque pareggi

Filippo Inzaghi esce sconfitto dal Vigorito con un pesante 4-1 contro la Fiorentina. L’ultima vittoria dei sanniti risale al 6 gennaio contro il Cagliari, poi solo cinque pareggi e sconfitte per la squadra campana. Ora Inzaghi rischia il posto, nonostante una buona partenza che aveva fatto ipotizzare altre aspettative per il Benevento, con velleità europee. con poche scusanti, gli stregoni adesso rischiano il ritorno anche delle squadre che lottano per non retrocedere, con un vantaggio di appena sei lunghezze sul Torino. I granata, tra l’altro, hanno una partita da recuperare, oltre quella del weekend da disputare.

Per questo sui social i tifosi si sono scatenati contro Inzaghi, segnalando le difficoltà che il tecnico piacentino sta riscontrando in Serie A: con soli 27 reti segnate, sono 52 quelle subite, sulle quali gravano le quattro subite contro la Fiorentina.

Mi dispiace per Inzaghi ma ormai va esonerato — Mattox™️ (@MattBest__) March 13, 2021

Spiace dirlo ma se il Benevento perde anche questa,metterei in discussione Inzaghi#BeneventoFiorentina — Giuseppe (@Peppe_FN) March 13, 2021

FALLIMENTO SCUOLA MILAN ALLENATORI :

INZAGHI PORTA IN B IL BENEVENTO!

GATTUSO DOMANI?

MAH ? — Roberto Buonfantino (@RBuonfantino) March 13, 2021

Inzaghi pessimo allenatore! — vincenzo urzo (@EnzoUrzo) March 13, 2021