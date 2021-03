Serie A, Benevento-Fiorentina 1-4: super Vlahovic affonda Inzaghi

La Fiorentina travolge il Benevento con un super Vlahovic: tripletta dell’attaccante e sanniti sempre più in crisi

Super Vlahovic e la Fiorentina risorge a Benevento: 4-1 per la squadra di Prandelli che asfalta i sanniti e si rilancia dopo un periodo difficile. E’ il giovane attaccante serbo a trascinare la viola al rotondo successo. Suo il gol che mette in discesa la gara all’8′. Sua anche la rete da opportunità con la quale fissa il punteggio sul 2-0.

Sul finire del primo tempo poi mostra tutte le sue doti balistiche con un tiro dalla lunga distanza che non lascia scampo al portiere avversario. Il Benevento non ha la forza di reagire: ci prova nella ripresa con il gol di Ionita. I padroni di casa reclamano un rigore per un presunto fallo di mano, poi arriva il poker fiorentino firmato da Eysseric che chiude il match. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Benevento-Fiorentina 1-4: 8′, 26′ e 45 +1′ Vlahovic (F), 56′ Ionita (B), 75′ Eysseric (F)

Classifica: Inter punti 62, Milan 56, Juventus** e Atalanta* 52, Roma 50, Napoli** 47, Lazio 46, Sassuolo 39, Verona* 38, Sampdoria 32, Udinese 32, Fiorentina* 29, Bologna 28, Genoa 27, Spezia* 26, Benevento* 26, Cagliari 22, Torino*** 20, Parma 16, Crotone* 15.

* Una partita in più

** Una partita in meno

*** due partite in meno