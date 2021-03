Inter, UFFICIALE: Vidal si è sottoposto a intervento | Il comunicato

Arturo Vidal si è sottoposto all’intervento chirurgico programmato per la giornata di oggi al ginocchio. Ecco le ultime novità sul centrocampista cileno, riportate direttamente dall’Inter

L’intervento a cui si è sottoposto il cileno per fortuna è andato per il meglio. Ecco il comunicato dell’Inter: “Nella mattinata di oggi Arturo Vidal è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a intervento chirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro. L’intervento è perfettamente riuscito. Il giocatore lascerà l’ospedale nelle prime ore del pomeriggio e nei prossimi giorni comincerà la fase riabilitativa”.

Nuova tegola per il centrocampista dell’Inter che non riesce a decollare in questa stagione. Il cileno, infatti, è alle prese ora con il problema al ginocchio, ma fin da inizio anno non è riuscito a convincere agli ordini di Antonio Conte. Ora Christian Eriksen sembrava aver scalzato il calciatore ex Juventus e Barcellona nelle gerarchie, anche al netto dell’infortunio. Ora per lui sarà tempo di recupero: secondo quanto filtra, la data del rientro potrebbe essere programmata per aprile, ma è troppo presto per stabilire un termine certo. Un’avventura all’Inter che per lui fino ad oggi è stata decisamente travagliata.