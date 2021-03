Leo Messi diretto verso il Paris Saint-Germain, interessato anche a Cristiano Ronaldo che ha deciso di lasciare la Juventus

Il futuro di Leo Messi sarà al Barcellona. Sul canale Youtube ‘De Placa’, come riportato da ‘Tnt Sports Brasil’, il giornalista brasiliano Marcelo Bechler ha svelato un clamoroso retroscena. In sostanza alla fine di Psg-Barcellona, match valevole per il ritorno degli ottavi di Champions andato in scena a Parigi due giorni fa, il fuoriclasse argentino avrebbe confidato all’amico nonché connazionale Di Maria, che in Francia danno a un passo dal rinnovo del contratto in scadenza a giugno (proprio come quello de ‘La Pulce’), che quella appena conclusa sarebbe stata l’ultima per lui da avversario al ‘Parco dei Principi’.

“E’ l’ultima volta che vengo qui da avversario”, le parole esatte che avrebbe pronunciato Messi, il cui acquisto (a zero, lato cartellino) imporrebbe al Psg di mollare la presa su Cristiano Ronaldo, come vi abbiamo spiegato al lavoro per lasciare la Juventus. ‘Sogna’ il ritorno al Real… Nonostante una ricchezza infinita, per questioni di bilancio il club dell’emiro non potrebbe infatti farsi carico di altri due mega stipendi (, anche qualora dovesse andare via Mbappe.