Calciomercato Juventus, permanenza o addio | Morata ha deciso!

Diviso tra permanenza o addio al calciomercato Juventus, Morata ha deciso cosa fare nel suo futuro

Autore di undici assist e sedici gol in trentadue presenze stagionali, anche Alvaro Morata è finito sul banco degli imputati per le prestazioni incolori contro il Porto. L’eliminazione della Juventus dalla Champions League, contro un avversario ampiamente alla portata, brucia ancora nell’ambiente bianconero, che vaglia già cambiamenti importanti per la prossima estate. Ragionamenti vengono fatti anche sullo spagnolo, arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus, McKennie: “L’altro giorno io e Morata osservavamo Ronaldo e ci siamo detti una cosa”

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Morata

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, voci su Ronaldo al PSG | Annuncio di Leonardo!

Trovandosi molto bene a Torino, conferma ‘Tuttosport’, Morata non avrebbe alcuna intenzione di lasciare i colori bianconeri fortemente voluti in estate. Il giocatore confida nella probabile conferma con un rinnovo del prestito dall’Atletico Madrid (per 10 milioni di euro) più che attraverso un riscatto definitivo a fronte di 45 milioni in un colpo solo. Intanto, l’obiettivo più importante ora è la risalita in classifica. Già domenica pomeriggio, sul difficile campo del Cagliari, si attende una risposta concreta alle critiche e alle tante indiscrezioni.