Il futuro di Cristiano Ronaldo è un’incognita. Dalla Francia giungono voci in merito ad un interessamento da parte del Psg nei suoi confronti mai scemato

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta tutto da scrivere. L’eliminazione dalla Champions League della Juventus, per mano del Porto, pesa come un macigno. Non sono solo i bianconeri a riflettere su una eventuale separazione anticipata dal portoghese, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022, ma anche lo stesso calciatore.

L’uscita della Juventus agli Ottavi di Champions League, contro una squadra non di primissimo piano, per il secondo anno consecutivo, ha messo più di un dubbio a Ronaldo in merito alla competitività della squadra allenata da Andrea Pirlo. In queste ore i rumors in merito al suo futuro sono tornati a circolare. Da ‘Le Parisien’ giunge notizia che CR7 continua ad essere particolarmente apprezzato dal Psg.

Calciomercato Juventus, Ronaldo nel mirino del Psg: la situazione

Ma un approdo del campione, che lo scorso 5 febbraio ha compiuto 36 anni, sotto la Torre Eiffel potrebbe verificarsi solo a determinate condizioni. Cristiano Ronaldo, infatti, non appare essere la priorità del Psg ma il calciomercato è fluido e le cose cambiano in fretta. Il rapporto tra Jorge Mendes e Al-Khelaïfi è ottimo e le basi per intavolare una trattativa ci sarebbero tutte ma molto dipende da Mbappe. Il giovane talento francese ha un contratto in scadenza nel 2022, che ancora non è stato rinnovato. L’addio in estate aprirebbe le porte all’arivo di un altro fuoriclasse.

Sono da giorni che al Psg viene accostato Lionel Messi. Il campione argentino deve ancora decidere il suo futuro ma con la rielezione di Laporta sono aumentate le possibilità di permanenza al Barcellona. Non va dimenticata, poi, la possibilità di approdo al City, dove riabbraccerebbe Pep Guardiola. Senza Messi e con l’addio di Mbappe, la pista Cristiano Ronaldo potrebbe certamente diventare concreta. Le prossime settimane serviranno a capire cosa potrà succedere.

Ci aspetta un’estate davvero calda perché Cristiano Ronaldo potrebbe innescare un vero domino degli attaccanti, con Mbappe al Real Madrid e magari Haaland alla Juventus, ipotesi, questa, come raccontato su Calciomercato.it, che non può essere scartata, visti gli ottimi rapporti tra la dirigenza bianconera e l’agente Mino Raiola.