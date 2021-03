Le dichiarazioni del tecnico giallorosso Paulo Fonseca alla vigilia di Roma-Shakhtar, match valevole per l’andata degli ottavi di Europa League

In casa Roma è vigilia della sfida con lo Shakhtar valevole per l’andata degli ottavi di Europa League. Il tecnico giallorosso Fonseca ha parlato in conferenza stampa, ecco le sue parole raccolte da Calciomercato.it.

SHAKHTAR – “Sono sicuro che sarà una partita difficile, per questo servirà una prova importante. Loro sono una buonissima squadra, in Champions hanno vinto due volte con il Real e pareggiato con l’Inter. Ci sono giocatori che amano queste competizioni, io li conosco bene. Non mi piace affrontare le mie ex squadre, se avessi potuto scegliere non avrei giocato né col Braga e né con lo Shakhtar”.

DZEKO – “Oggi si è allenato con la squadra, per cui verrà convocato”.

CRESCITA ROMA – “Ora facciamo meno errori in fase di pressing, errori che permettevano di uscire veloci agli avversari. Ora non perdiamo tanto la palla”.

VILLAR – “Se giocherà domani? E’ una possibilità, lo vedrete domani”.

IBANEZ – “Negli ultimi due giorni si è allenato col gruppo, per cui ci sarà”.