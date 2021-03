Il giornalista di Sport Mediaset Gianni Balzarini è intervenuto alla Tv di Calciomercato.it all’indomani dell’uscita dalla Champions della Juventus di Pirlo

All’indomani della drammatica, sportivamente parlando, eliminazione dalla Champions della Juventus, è intervenuto in diretta a CMIT TV Gianni Balzarini, giornalista di ‘Sport Mediaset’ che da tanti anni segue da vicino i bianconeri.

Dal prossimo futuro della stessa Juve, che a suo dire prevederà un medio periodo di transizione, a quello di Cristiano Ronaldo, ecco tutte le dichiarazioni rilasciate da Balzarini alla Tv di Calciomercato.it.

CRISTIANO RONALDO – “Ultima di CR7 in Champions con la Juve? Molto difficile dirlo. Il portoghese sta dando e allo stesso tempo togliendo tantissimo a livello economico. Coi tempi che corrono, la Juventus difficilmente gli proporrà un rinnovo. Di certo, lui ha un altro anno di contratto e può decidere se rimanere”.

SILENZIO SENATORI E TRANSIZIONE – “Perché ieri ha parlato Chiesa e non i senatori? Perché è stato il migliore in campo. Questa è un’annata di transizione e potrebbero essercene altri due-tre. E’ normale quindi mettere in preventivo che i risultati potranno arrivare tra qualche anno. La pianificazione è questa e mi dispiace se molti non riescono a capire questa strategia”.

FUTURO DIRIGENZA – “Non mi aspetto cambiamenti, ma non mi stupirebbe un’eventuale sostituzione dei manager. In ogni caso ripeto, tutta questa situazione era preventivata e preventivabile”.

Infine, una battuta su una possibile cessione illustre. “Non vedo una grossa operazione in uscita perché nessuno in questo momento può fare grandi offerte. Magari verrà aumentata la qualità in mezzo al campo. E proprio a centrocampo andava fatto un lavoro diverso, come chiesto da Allegri due anni fa”.