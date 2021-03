Diramati i convocati di Pioli in vista di Manchester United-Milan di domani sera, Theo Hernandez e Rebic le due assenze eccellenti

Il Milan ha diramato la lista di convocati in vista del match di domani contro il Manchester United, valevole per l’andata degli ottavi di Europa League. Stefano Pioli deve ancora fare a meno di elementi eccellenti come Ibrahimovic, Calhanoglu, Theo Hernandez e Rebic. Si tratta di assenze pensanti per una gara di grandissimo livello, considerata dagli esperti meritevole di un ottavo di finale di Champions.

Manchester United-Milan, i convocati di Pioli

Sono 19 i calciatori scelti da Pioli: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu; Calabria, Dalot, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori; Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali; Leao, Tonin.

La sfida tra Manchester United e Milan andrà in scena domani all’Old Trafford alle ore 18,55 italiane. Ai più nostalgici l’incontro europeo ricorderà alcuni momenti felici della storia dei rossoneri, quest’anno in grado di onorare il loro glorioso passato.