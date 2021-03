Calciomercato Milan, i rossoneri al lavoro per trattenere Brahim Diaz: ma il Real Madrid propone uno scambio

Il Milan pronto a lanciarsi in sette giorni cruciali per la sua stagione. Il doppio ottavo di finale di Europa League con il Manchester United e la gara di campionato con il Napoli potrebbero essere decisive per i destini della squadra di Pioli, che dopo la gara col Verona ha recuperato ottimismo in vista della volata finale. Il tecnico spera di avere presto tutti a disposizione per il rush conclusivo e punta sul contributo da parte dei giocatori di maggior tecnica. Tra cui Brahim Diaz, un’arma che si è rivelata molto utile. Il giovane talento spagnolo è in prestito dal Real Madrid, i rossoneri vorrebbero trattenerlo ma servirà trovare un accordo con i ‘Blancos’ trattandosi di un prestito secco. Si ragiona su un possibile acquisto o su un rinnovo del prestito magari inserendo un’opzione per il riscatto o un obbligo per il futuro. Ma dalla Spagna, arrivano voci secondo cui i madrileni vorrebbero approfittarne per inserire nel discorso uno dei big rossoneri.

Calciomercato Milan, il Real Madrid punta Kessie

Arrivano conferme, dal portale iberico ‘Don Balon’, sulle voci che vogliono il Real fortemente interessato a Kessie. Il centrocampista ivoriano, migliore in campo contro il Verona, è diventato un vero e proprio leader dei rossoneri e le ‘Merengues’ potrebbero chiederlo invece dei 25 milioni che servirebbero per accaparrarsi il cartellino di Diaz. Ipotesi che a Milanello verrà valutata molto attentamente: difficile pensare di privarsi di Kessie, ora come ora.