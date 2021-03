Juventus-Porto, Capello attacca

Arrivano le parole di Fabio Capello riguardo la gestione tecnica della Juventus, ricordando il percorso di Allegri

Sta facendo molto discutere l’uscita agli ottavi di finale di Champions League della Juventus. La squadra di Andrea Pirlo ha sì vinto 3-2 col Porto, ma in virtù del 2-1 dell’andata è uscita anzitempo dalla Coppa. Un risultato non in linea con gli obiettivi della società, desiderosa di vincere anche in campo europeo.

Ha colpito Fabio Capello, ex allenatore, ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Dopo l’attacco a Cristiano Ronaldo, infatti, è arrivato il pensiero sulle precedenti gestioni tecniche. Soprattutto su Massimiliano Allegri: “Il tanto vituperato Allegri ha fatto due finali di Champions. Non è mai stato evidenziato quello che ha fatto. Un calcio vecchio, dicevano vogliamo un calcio diverso, non va bene”. Capello ha poi proseguito: “Queste cose bisogna dirle. Quando cerchi di fare qualcosa di diverso vai incontro a delle cose che non sono sempre piacevoli”.