Nuovo fallimento in Champions League per la Juventus. Dito puntato dall’Inghilterra contro il presidente bianconero Agnelli

Ancora un disastro europeo per la Juventus. Nuova e cocente eliminazione in Champions League per la formazione campione d’Italia, per la seconda volta consecutiva fuori agli ottavi della competizione nonostante la presenza in squadra di un totem come Cristiano Ronaldo. Non è bastato ai bianconeri il successo per 3-2 sul Porto e un super Chiesa, che grazie ad una punizione beffarda di Sergio Oliveira ha conquistato la qualificazione per i quarti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, Agnelli nel mirino: la critica dall’Inghilterra

Sono tanti i punti interrogativi sulla stagione dei bianconeri, con il fallimento europeo che ha inevitabilmente richiamato l’attenzione pure della stampa estera. Dall’Inghilterra, precisamente dal tabloid ‘The Independent’, l’attacco è tutto rivolto ad Andre Agnelli, anche in riferimento alla sua politica internazionale e alle riforme delle competizioni, in primis la creazione di una Superlega. Il cronista Miguel Delaney sottolinea duramente: “Agnelli ha fatto notizia per le sue idee cattive, vuole comandare il calcio europeo. Invece dovrebbe pensare maggiormente alla gestione della sua società, considerando che hanno molti problemi alla Juventus e che sono riassunti dall’acquisto di una stella come Ronaldo. Il Porto ha superato se stesso ed eliminato un club più ricco. Nonostante tutte le argomentazioni di Agnelli, questa è la vera Champions League“.

Le idee e le proposte di Agnelli non vanno giù Oltremanica, con l’attacco del tabloid inglese nei confronti dei numero uno della ‘Vecchia Signora’. La Juventus proverà a ripartire dal campionato dopo la nuova delusione in Champions, con Pirlo al momento confermato in panchina dopo il confronto proprio con Agnelli consumatosi subito dopo il fischio finale del match contro il Porto.