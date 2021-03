Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha formulato una proposta clamorosa nel suo intervento di ieri all’ECA

Il ‘Telegraph’ mette in evidenza una proposta a dir poco clamorosa che Andrea Agnelli ha fatto ieri ai membri dell’ECA di cui è presidente. In sostanza il numero uno della Juventus ha avanzato l’idea di “vietare i trasferimenti di calciatori tra i club di Champions“, come alternativa al Financial Fair Play.

In sostanza le squadre “che si qualificano a livelli specifici nelle competizioni internazionali non sarebbero autorizzati a comprarsi i giocatori l’uno dell’altro”. “Questa soluzione”, ha spiegato Agnelli, “migliorerebbe la solidarietà indiretta verso gli altri club“.