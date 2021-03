Per Ismael Bennacer potrebbe essere arrivata la fine del percorso in Italia e al Milan: sul centrocampista c’è da tempo l’insistenza di Leonardo e del PSG

Il Paris Saint-Germain torna alla carica per Ismail Bennacer. Il centrocampista del Milan è la priorità di Leonardo, con l’intenzione di portarlo a Parigi prima che la sua valutazione possa aumentare ancora di più. A riportarlo è ‘Competition.dz’, che sostiene che il club parigino per poter arrivare alla chiusura dell’affare già quest’estate proporrà uno scambio con Leandro Paredes.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, Bennacer più Sandro | Affare da 85 milioni

Calciomercato Milan, Leonardo all’assalto per Bennacer

Per adesso da vincere ci sono le volontà della dirigenza rossonera, a partire dal direttore sportivo Paolo Maldini. L’ex difensore del Milan si è opposto fortemente alla partenza di Bennacer, di cui è grande estimatore, ma in estate potrebbe decidere di cedere alla luce della crisi finanziaria che ha colpito anche i club italiani. Che in estate, quindi, il nazionale algerino possa lasciare la corte di Stefano Pioli non è così impossibile. Milan che, quindi, andrebbe a vincere un derby di calciomercato che vedeva anche l’Inter essersi messa in coda per arrivare all’ex centrocampista della Roma.

LEGGI ANCHE >>> Lille-Milan, clausola Bennacer: la verità del centrocampista!

Il retroscena di calciomercato ci porta fino a un pranzo che Leonardo, in un suo viaggio a Milano, aveva organizzato con Bennacer: durante questo incontro, il dirigente brasiliano del PSG aveva già parlato del possibile contratto che avrebbe potuto offrire all’ex giocatore dell’Empoli. Un accordo quinquennale, con un ingaggio molto più alto di quello percepito attualmente al Milan.

LEGGI ANCHE >>> Milan, da Calhanoglu e Bennacer a Hernandez e Rebic: il borsino infortunati

Nonostante la crisi sanitaria e l’impatto negativo avuto sulle finanze, il Paris Saint-Germain non vuole farsi sfuggire questa occasione e vuole puntare forte su Bennacer. Una volta smaltito l’infortunio muscolare che lo sta tenendo lontano dalla formazione titolare, il centrocampista algerino dovrebbe rientrare nella quotidianità rossonera e recuperare anche la forma giusta per poter tornare a essere protagonista in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione in Italia.