Il calciomercato Juventus incrocia il calciomercato Milan. Doppio affare in ballo con Alex Sandro e Bennacer

Prima si cede e poi si compra. E’ questo il diktat di tutti i club di Serie A in questa sessione invernale di calciomercato. Non fanno eccezione nemmeno dei top club come la Juventus ed il Milan, che ad oggi non hanno ancora chiuso colpi importanti. La speranza arriva dall’estero, ed in particolare dalla Premier League, dove le società sembrano aver risentito di meno della crisi economica legata al coronavirus. In tale ottica, attenzione soprattutto al Manchester City: stando a quanto riportato dal portale magrebino ‘Fennec Football’, Pep Guardiola avrebbe messo gli occhi su Ismael Bennacer e starebbe addirittura pensando di pagare la clausola di rescissione da 50 milioni di euro per strapparlo ai rossoneri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, accordo raggiunto: via Bernardeschi

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo Tomori: l’annuncio del Chelsea!

Calciomercato, Guardiola punta Alex Sandro e Bennacer: Juve e Milan avvisate

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Ma c’è di più. Il manager del Manchester City vorrebbe un rinforzo per reparto. Se in attacco il sogno è Haaland, per rimpiazzare Aguero in scadenza di contratto a giugno, in difesa si cerca un terzino sinistro. Tra i nomi sul taccuino di Guardiola, secondo quanto si legge sul sito spagnolo ‘El Gol Digital’, spicca quello di Alex Sandro. Non è escluso che la prossima estate la Juve possa cedere l’esterno brasiliano, ma soltanto a fronte di un’offerta da almeno 35 milioni di euro.