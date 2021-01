Oltre alle operazioni in entrata, la Juventus lavora anche sugli esuberi: accordo trovato per la cessione di un bianconero

Non solo gli arrivi. Se la Juventus lavora per assicurare un attaccante a Pirlo, Paratici non dimentica dei calciatori in esubero come Sami Khedira. Oltre al tedesco a cercare squadra c’è anche Federico Bernardeschi, ai margini del progetto tecnico bianconero. L’ex Fiorentina sta trovando poco spazio e anche ieri nella gara contro il Genoa è stato bersagliato dalle critiche dei tifosi anche se Pirlo si è detto contento della sua prestazione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, annuncio Cristiano Ronaldo: scelto il futuro!

Juventus, Momblano: “Accordo per la cessione di Bernardeschi”

Per il 26enne arriva però la notizia di un addio possibile. Intervenuto a ‘Top Calcio 24’, Luca Momblano ha parlato proprio del futuro di Bernardeschi, annunciando un possibile accordo raggiunto per la sua cessione.

“Sembra che la Juventus abbia trovato l’accordo per la cessione in prestito secco per 6 mesi di Bernardeschi – le parole del giornalista -, così potrà giocare con più continuità ed essere pronto in vista degli Europei”. Un trasferimento a titolo temporaneo per permettere al calciatore di non perdere il treno azzurro: resta da capire quale sarà la destinazione di Bernardeschi.