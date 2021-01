Calciomercato Juventus, annuncio Cristiano Ronaldo: scelto il futuro!

Cristiano Ronaldo dovrebbe continuare a giocare con la Juventus fino al 30 giugno 2023. Pronto il prolungamento del contratto

In questi mesi sono circolate tante voci di calciomercato in merito ad un possibile addio alla Juventus di Cristiano Ronaldo. Nulla di vero, il contratto del campione portoghese scade nel 2022 ma stando alle ultime novità riportate da Momblano a breve potrebbe arrivare il prolungamento di un ulteriore anno

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

“CristianoRonaldo ha aperto il discorso contratto con la Juve. Avrebbe, attraverso Mendes e attraverso un rapporto diretto con la società – afferma il giornalista a Juventibus.com – aperto al rinnovo per un ulteriore anno, portando la scadenza dal 30 giugno 2022 al 2023, per restare nel grande calcio, poi ci saranno gli Stati Uniti. Ronaldo è pronto a trattare senza ulteriori pretese. Intenzione che la Juve ha accolto con grande piacere. Possibile appuntamento per fine maggio, come se verbalmente fosse già cosa fatta“.

Nessun problema economico per la Juventus, che ha potuto esultare, per i rinnovi con Jeep e Adidas. A breve, poi, potrebbe entrare nel mondo del calcio Amazon. Altri soldi freschi, che certamente daranno una mano per il rinnovo di Cristiano Ronaldo.