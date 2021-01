Calciomercato Milan, futuro Tomori: l’annuncio del Chelsea!

Parla Frank Lampard. Il tecnico del Chelsea si è così espresso – in conferenza stampa – in merito al futuro di Tomori

Il nome di Fikayo Tomori è sulla lista della spesa del Milan di Maldini e Massara. Il difensore di proprietà del Chelsea rappresenta un’opportunità per rafforzare un reparto che ha bisogno di forze fresche. Il centrale classe 1997 nato a Calgary è balzato in cima alle preferenze dei rossoneri dopo le difficoltà riscontrate con Simakan. Come vi abbiamo raccontato, il Milan sta riflettendo sul giocatore dello Strasburgo che dovrà star fuori due mesi per infortunio.

Tomori può lasciare in prestito il Chelsea e rappresenta dunque una buona idea per allungare la rosa. Nel futuro del giocatore però dovrebbe esserci ancora il club londinese. Frank Lampard, intervenuto in conferenza stampa, ha così parlato di Tomori: “Voglio essere chiaro, Fikayo ha un futuro a lungo termine qui al Chelsea. Abbiamo già un piano per lui“, a prescindere dal prestito o meno dunque, il calciatore dovrebbe tornare a giocare allo Stamford Bridge.