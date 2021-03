Milan, il punto sugli infortunati in una settimana cruciale con le sfide al Manchester United in Europa League e al Napoli in campionato

Il Milan ha inaugurato alla grande il tour de force di questo mese di marzo, con la vittoria per 2-0 in casa del Verona che ha permesso di blindare la seconda posizione in classifica e non perdere contatto dall’Inter. Grande prestazione dei rossoneri di Pioli nonostante le numerose assenze. Ora l’obiettivo è puntare a recuperare tutti, o quasi, in vista delle prossime due gare fondamentali. Giovedì, la sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League in casa del Manchester United. Domenica sera, il big match a San Siro contro il Napoli, per provare a mettere una prima ipoteca almeno sul piazzamento in zona Champions.

Milan, i recuperi degli infortunati per i match con Manchester United e Napoli

La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto sulla situazione degli acciaccati in casa rossonera. Pioli dovrebbe riuscire a recuperare per giovedì Theo Hernandez, Rebic e Tonali, per i quali i piccoli problemi fisici di domenica sono in via di riassorbimento. In giornata, verranno svolti anche gli esami per quanto riguarda Calhanoglu, Bennacer e Mandzukic. Nessuna certezza, ma l’obiettivo è provare ad averli a disposizione per domenica sera contro il Napoli. Niente da fare ancora per Ibrahimovic, che dovrà restare ai box ancora per alcuni giorni.