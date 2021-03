Buone notizie per Paulo Fonseca dall’allenamento odierno per quanto concerne gli infortunati. Ibanez torna gradualmente in gruppo

Prossimo obiettivo Shakhtar Donetsk per la Roma di Paulo Fonseca. I giallorossi dopo il successo di Serie A sul Genoa si concentrano quindi in vista della sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. A tal proposito arriva una buona notizia per l’allenatore giallorosso, direttamente dall’allenamento di oggi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Roma, incontro con agente Pellegrini: il punto

Roger Ibanez è tornato ad allenarsi gradualmente in gruppo e spera dunque di recuperare al meglio per la gara contro gli ucraini. Lavoro individuale per Dzeko, Veretout e Zaniolo.