Animi subito incandescenti in avvio di Inter-Atalanta: battibecco tra Conte e l’arbitro Mariani, tecnico ammonito

Animi subito accesi in Inter-Atalanta. E’ Conte ad incendiare il clima dopo appena dieci minuti di gioco. Proteste dell’allenatore interista che se la prende con l’arbitro Mariani. Tra i due nasce un battibecco che termina con l’ammonizione del tecnico salentino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Un Conte che non ha preso di buon grado il ‘rimprovero’ del direttore di gara e lo ha accusato di voler fare il protagonista: “Venite qui per farvi riprendere dalla telecamera” la frase del tecnico intercettata in tv. E ancora: “Dovete venire per farvi vedere che mi rimproverate”. Parole che non sono state gradite da Mariani che ha deciso di ammonire subito l’allenatore dell’Inter.

Inter-Atalanta, Conte vs Mariani: il precedente con la Juve

La furia di Conte contro Mariani non è una novità in questa stagione: l’arbitro è lo stesso di Inter-Juventus di coppa Italia. La gara dello ‘scontro’ a distanza tra l’allenatore nerazzurra e la dirigenza bianconera, ma anche con Bonucci che dalla panchina aveva rimbrottato il suo ex tecnico per le troppe proteste contro il direttore di gara.

In quell’occasione Conte si infuriò con Mariani prima per un calcio di rigore non concesso a Lautaro Martinez poi per un giallo a Darmian con – a suo dire – un metro di giudizio differente rispetto a quello utilizzato in precedente con Bernardeschi. Oggi un nuovo round con le decisioni di Mariani che dopo pochi minuti fanno infuriare Conte.