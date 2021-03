Il Milan è riuscito a trovare una vittoria importante nel match contro il Verona e occhio al calciomercato. Possibile svolta: l’ultima indiscrezione

Il Milan continua il suo percorso in campionato, alla ricerca di un posto in Champions League e, perché no, di alimentare anche le speranze scudetto. Il club, infatti, ha occupato per molte settimane la vetta della classifica, ma poi si è visto superare da un’Inter straripante che stasera dovrà vincere contro l’Atalanta se vorrà mantenere le distanze immutate in vetta alla classifica. Intanto, i rossoneri hanno fatto il loro dovere contro il Verona nonostante le tantissime assenze e dalla partita di ieri è emersa anche una novità riguardante un calciatore che fino ad ora ha fatto grande fatica a imporsi nello scacchiere di Stefano Pioli.

Il tecnico dopo la partita, come vi abbiamo riportato, ha sottolineato la sfortuna e le tante assenze dell’ultimo periodo: “Gli ultimi due infortuni non sono muscolari ma dovuti a traumi contusivi. Fa parte del gioco vivere questi momenti, è da settembre che giochiamo ogni quattro giorni”. Ciò, però, ha dato la possibilità di riscoprire un difensore che fino ad ora aveva avuto poco spazio: stiamo parlando di Diogo Dalot. La prestazione di ieri, potrebbe avere delle ricadute dirette in ottica calciomercato: ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, occhio al futuro di Dalot: può cambiare la formula

Ieri Dalot è partito con il freno a mano tirato nel primo tempo. Poi, però, il terzino ha stravolto la sua prestazione con un grandissimo tiro sotto la traversa, dopo una bella giocata personale, che ha trovato il gol dello 0-2. Il suo futuro è ancora incerto, ma a pochi giorni dalla sfida contro il Manchester United, le prospettive per lui potrebbero essere molto diverse. Il Milan, infatti, dovrà incontrare i Red Devils per decidere il futuro del calciatore.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, le società potrebbero parlarsi per cambiare la formula del trasferimento del calciatore, ora in prestito secco. Intanto, come vi abbiamo riportato ieri, c’è già chi dalla Spagna accosta nuovi nomi al Milan: insomma un futuro tutto da decidere, ma che Dalot potrà indirizzare con le sue prestazioni.