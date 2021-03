Il Milan guarda al futuro e cerca i rinforzi per la prossima stagione: Maldini starebbe pensando ad un ex Inter

Piedi sul campo, occhi proiettati sul futuro. Il Milan è diviso tra campo e mercato: Pioli deve rilanciare una squadra che nelle ultime quattro partite ne ha vinta solo una, Maldini lavorare alla rosa per il prossimo anno. Una rosa nella quale potrebbe non esserci Dalot: il 21enne portoghese, nonostante l’ottima prestazione e il gol di Verona, è in prestito dal Manchester United e a giugno potrebbe far ritorno in Inghilterra. Così i radar rossoneri si sono accessi su un terzino destro e gli occhi di Maldini si sono posati su un ex calciatore dell’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Milan, Dalot via: si pensa a Vrsaljko

Se Dalot dovesse davvero ritorno al Manchester United, la difesa del Milan avrebbe bisogno di un innesto sulla fascia destra, dove quest’anno Calabria ha fatto gli straordinari. Il nome cerchiato in rosso dal club italiano è quello di Sime Vrsaljko. A riferirlo è ‘fichajes.com’, secondo cui l’interesse di Maldini per il terzino croato sarebbe concreto.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Ibrahimovic cancella la Juventus | Reazione a catena

L’ex Inter in Italia ha giocato anche con Sassuolo e Genoa e potrebbe lasciare l’Atletico Madrid a fine anno. Decisione non ancora presa e fondamentali saranno le prossime settimane: il croato vuole capire quanto Simeone conta su di lui prima di scegliere il suo futuro. Il Milan è pronto e – sempre secondo il portale spagnolo – avrebbe pronta un’offerta da 10 milioni di euro per riportarlo in Italia.