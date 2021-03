Zlatan Ibrahimovic, intervenuto ai microfoni di Che Tempo Che fa è tornato a parlare del suo futuro, ribadendo la volontà di continuare con la maglia del Milan

E’ forte il legame tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan. L’attaccante svedese – intervenuto a ‘Che Tempo Che Fa’, programma di Fabio Fazio – ha parlato della voglia di campo, ribadendo la volontà di continuare ancora in rossonero: “Oggi volevo essere in partita, perché mi sento troppo dentro – ammette – Mi è mancato troppo la squadra durante il Festival. Un giorno senza di loro è come un giorno senza i miei figli. Ho tanta responsabilità, mi sento un leader. E’ l’unica squadra in cui mi sono emozionato. Rinnovo? Vediamo, dipende da Paolo Maldini, se lui vuole ci siamo”.

Milan, Ibra crede nello scudetto: “In rossonero vincere””

Ibrahimovic ha parlato dell’esperienza al Festival di Sanremo: “Quando sono entrato sul palco dell’Ariston – prosegue lo svedese – non volevo sapere le domande o altro. Cosi mi arriva tutto da solo, naturalmente. Quella spiegazione su “Zlatan” non è uno scherzo, è la verità”.

GATTUSO – “Ieri l’ho chiamato. Ho chiesto di mandare un messaggio a mio figlio, perché è il suo preferito. E’ un duro come me, mi piace come persona e come calciatore”.

GALLIANI – “Gli voglio troppo bene. Ho un rapporto troppo forte con lui, mi ha portato al Milan, facendomi tornare il sorriso”.

SCUDETTO – “Tutto può succedere. Adesso è il momento decisivo, noi abbiamo più partite dell’Inter. Io credo in quello che faccio. Il mio lavoro è vincere i trofei e sono al Milan per vincere”.