Il Napoli di Gattuso deve fare i conti con l’infortunio di Ghoulam. Il terzino mancino è stato costretto a lasciare il campo al ventiduesimo del primo tempo della sfida contro il Bologna

Il Napoli ha trovato facilmente il vantaggio, contro il Bologna, all’ottavo del primo tempo grazie ad una combinazione Zielinski-Insigne. Al ventiduesimo, però, la brutta notizia per Gennaro Gattuso, che è stato costretto a sostituire Ghoulam. Il terzino mancino, apparso tra i migliori in campo nelle ultime uscite, ha accusato un problema muscolare e il tecnico degli azzurri ha deciso di affidarsi ad Hysaj.

Una tegola non da poco per il Napoli, che giocherà tre partite alquanto delicate prima della pausa per le Nazionali. Domenica gli azzurri faranno visita al Milan, poi mercoledì 17 il recupero con la Juventus e per finire la Roma all’Olimpico, il 21.

Gattuso, così come i tifosi azzurri, sono preoccupati anche per le condizioni di Zielinski. Il centrocampista polacco ha accusato dei problemi alla gamba sinistra ma sta stringendo i denti, rimanendo in campo.