Calciomercato Juventus, futuro Haaland | Il Barcellona si avvicina: le ultime

La Juventus è da tempo accostata a Erling Braut Haaland sul calciomercato. Il futuro della punta potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime settimane

Il calciomercato è assolutamente scosso da Erling Haaland. Il giovanissimo attaccante si sta confermando anche in questa stagione uno dei bomber più in forma in circolazione e ciò non può che attrarre i maggiori club internazionali che vanno a caccia di un attaccante. Diversi club inglesi hanno messo gli occhi sul calciatore, ma da tempo anche le big spagnole, su tutte il Real Madrid, sono accostate al talento.

In Italia poi c’è la Juventus che da anni mette puntualmente nel mirino la punta. I bianconeri restano in agguato per comprendere quali possano essere gli sviluppi per il futuro della punta e pensano a un investimento in attacco con Haaland che potrebbe innalzare notevolmente il livello dell’attacco bianconero, in attesa di capire il futuro di alcuni degli interpreti a disposizione di Andrea Pirlo. Ma ora la concorrenza è sempre più agguerrita e potrebbe portare il bomber lontano dal Borussia Dortmund dove sta devastando le difese avversarie in questa stagione. Ecco tutte le ultime novità sul suo futuro.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: “Via in prestito con obbligo”

Calciomercato Juventus, Barcellona forte su Haaland: gli aggiornamenti

Nelle ultime ore, vi stiamo riportando la rivoluzione societaria in casa Barcellona. Joan Laporta è stato eletto come nuovo Presidente, dopo aver battuto in maniera piuttosto netta Freixa e Font. Ora si aprono nuovi scenari anche sul calciomercato per il club blaugrana e uno di questi potrebbe portare proprio a Haaland.

Già nella giornata di ieri avevamo accostato il bomber alla pista Barcellona, nell’ambito dei vari progetti presidenziali che sarebbero stati concretizzati. Anche con il ritorno di Laporta, però, la pista che porta all’attaccante non va affatto scartata. Secondo quanto riporta Jota Jordi, agente FIFA e intermediario, ai microfoni de ‘el chiringuito’, Haaland sarebbe ora più vicino al trasferimento in Spagna e a vestire la maglia del Barcellona. Vedremo, dunque, se il ritorno di Laporta sarà sugellato da questo primo sensazionale colpo sul calciomercato.