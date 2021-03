Il Milan prova lo sgarbo a Inter e Roma e studia il colpo da trenta milioni di euro in Serie A: l’idea rossonera

Il Milan deve risolvere la ‘grana’ Donnarumma. In scadenza di contratto a fine giugno, la trattativa per il rinnovo di contratto non accenna a sbloccarsi. Resta la distanza tra domanda e offerta e questo costringe Maldini a guardarsi intorno alla ricerca di un eventuale sostituto. Il nome giusto potrebbe arrivare dalla Serie A, come si legge su Calciomercatonews.com: è Juan Musso una delle idee che i rossoneri potrebbero concretizzare per il post Donnarumma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, Musso per il dopo Donnarumma

Il portiere dell’Udinese piace anche a Roma e Inter, ma i rossoneri potrebbero provare a fare uno sgambetto alle rivali. I giallorossi cercano un estremo difensore affidabile per chiudere il dualismo tra Pau Lopez e Mirante. I nerazzurri, invece, sono alla ricerca di un portiere per il dopo Handanovic e da tempo hanno messo l’argentino nel mirino.

I friulani valutano Musso 25-30 milioni di euro e il Milan potrebbe pensare a delle contropartite per abbassare l’esborso economico. I nomi che i rossoneri potrebbero proporre all’Udinese sono quelli di Gabbia e Hauge, entrambi in prestito.