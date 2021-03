Lucas Vazquez e Isco potrebbe lasciare il Real Madrid al termine della stagione. I due calciatori piacciono a Milan e Juventus ma Carlo Ancelotti vorrebbe strapparli ai blancos per portarli all’Everton

Tra i calciatori più importanti, che andranno in scadenza il prossimo 30 giugno, c’è anche Lucas Vazquez. Stando alle ultime notizie provenienti dalla Spagna, l’esterno avrebbe rifiutato la proposta del Real Madrid per il prolungamento del contratto e molti club, in giro per l’Europa, hanno drizzato le orecchie, pronti a cogliere l’occasione. Vazquez, in questi giorni, è stato accostato anche al Milan.

Non è un segreto che i rossoneri cerchino un esterno capace di rafforzare la corsia destra, dove sta deludendo Samu Castillejo. L’ex Villarreal potrebbe far ritorno in Liga e Lucas Vazquez può certamente rappresentare un’idea per sostituirlo e affianca Saelemaekers. Ma portare il classe 1991 in Italia non sarà per nulla facile. La concorrenza è di quelle importanti e c’è una squadra, più di altre, che starebbe facendo sul serio per Vazquez. Stiamo parlando dell’Everton di Carlo Ancelotti. Sarebbe proprio il tecnico italiano a volere il giocatore a Liverpool.

Calciomercato, Ancelotti vuole anche Isco

L’ex tecnico del Milan – riporta ‘DefensaCentral’ – vorrebbe addirittura mettere a segno un doppio colpo, strappando al Real Madrid, anche Isco. Il doppio acquisto – si legge – sarebbe anche un modo per convincere James Rodriguez a rimanere all’Everton. Il colombiano starebbe, infatti, pensando di far ritorno in Spagna. Il futuro di Isco, però, resta tutto da scrivere e questi mesi che portano al termine della stagione potrebbero cambiare parecchie cose. Il suo addio al Real Madrid sembrava certo ma dopo l’ottima prova contro l’Atalanta le cose potrebbero essere cambiate.

Isco è un calciatore che ha parecchio mercato. Lo spagnolo, che il prossimo 21 aprile compirà 29 anni, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e le settimane scorse è stato accostato al Milan ma soprattutto alla Juventus. Il calciatore, a Bergamo, ha dimostrato – se mai ce ne fosse stato bisogno – che può ancora fare la differenza.