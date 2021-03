Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare in nazionale nelle prossime sfide in programma proprio a marzo

In questi giorni di Zlatan Ibrahimovic si sta parlando più per le sue incursioni a Sanremo che delle giocate sul campo, anche perché lo svedese si è infortunato all’Olimpico contro la Roma e mercoledì con l’Udinese non è stato a disposizione di Pioli. I rossoneri stanno entrando in una fase decisiva della stagione, scivolati a -6 dall’Inter e col rischio di essere risucchiati nel giro di pochi giorni nella lotta Champions. A Verona il Milan non avrà vita facile, ancora senza Ibrahimovic. I rossoneri giovedì prossimo saranno poi impegnati anche nell’andata degli ottavi di Europa League con il Manchester United, con tanti assenti gli uomini di Pioli cercheranno di arrivare al meglio alla sosta per le nazionali.

Milan, Ibrahimovic convocato dalla Svezia per gli impegni di marzo

Quando potrebbe partire anche Zlatan Ibrahimovic. Sì, perché la Svezia avrebbe deciso di convocarlo per le prossime partite di Qualificazione ai Mondiali contro Georgia e Kosovo, in programma rispettivamente il 25 e 28 marzo. Il bomber del Milan nei mesi scorsi ha aperto più volte al ritorno in nazionale (dove manca dal 2016) e, secondo il portale svedese ‘FootballDirekt’, il ct Janne Andersson ha deciso di chiamare Zlatan Ibrahimovic per i prossimi impegni della sua squadra (il 31 marzo ci sarà poi anche un’amichevole contro l’Estonia).

La lista dei convocati verrà annunciata il 16 marzo, del ritorno di Ibra si parla da tanto ma questa – a quanto riportano in Svezia – sarà la data giusta. Attualmente l’attaccante del Milan è alle prese con un infortunio, dovrà fare nuovi esami tra alcuni giorni ma sulla carta il gigante di Malmoe dovrebbe tornare arruolabile tra circa 10 giorni. In tempo per la nazionale. E ovviamente con l’obiettivo Europei in testa.