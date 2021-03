Termina oggi l’avventura da allenatore del Sion per Fabio Grosso, sollevato dall’incarico con un breve comunicato ufficiale da parte della società svizzera

Non è durata molto la permanenza di Fabio Grosso sulla panchina del Sion. Il club svizzero non naviga in belle acque ed è reduce da un pesantissimo KO interno per 0-3 contro il Lugano. In classifica i biancorossi occupano addirittura la penultima posizione con appena 22 punti in 23 partite disputate.

Risultati estremamente negativi che hanno portato all’esonero del campione del Mondo 2006, sollevato dall’incarico con un breve comunicato: “A seguito delle prestazioni sportive legate ai risultati della prima squadra, la dirigenza del club ha deciso di sollevare da allenatore della prima squadra da Fabio Grosso”.