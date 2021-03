In conferenza stampa ha parlato l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi riguardo il rinnovo e le assenze dei biancocelesti

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Juventus. Di seguito, le parole dell’allenatore dei biancocelesti: “Immobile era molto dispiaciuto dopo il rigore sbagliato, si sentiva in colpa ma capita a tutti. Ha giocato nel migliore dei modi come tutti. Non credo che la Juve sia distratta dalla Champions League. La conosciamo, ci abbiamo fatto tante finali anche. Sarà concentrata sul campo”.

Sul rinnovo – “Non c’è alcun problema con Lotito, siamo in sintonia”.

Novità tattica – “Per domani abbiamo tre assenze sicure: Luiz Felipe, Radu e Lazzari. Abbiamo provato delle alternative, ma ci sono difficoltà oggettive. Domani c’è un piccolo allenamento e ho 24 ore per decidere”.

Sulla qualificazione in Champions – “Questa settimana ci è servita soprattutto per analizzare cosa non è andato contro il Bayern Monaco. La Lazio e L’Atalanta sono le squadre che cercano di restare aggrappate al carro”.

Sulla Juventus – “La partita arriva in un momento giusto, noi abbiamo defezioni come anche loro. Sarà decisiva per la classifica, avrà una grande importanza. Sappiamo di dover fare la partita perfetta dopo la sconfitta di Bologna”.